Facebook и Instagram блокируют контент с хештегами, связанными с убийством российскими оккупантами мирных жителей в Украине -#Bucha и #BuchaMassacre. Речь идет о фото/видео тел людей, которых застрелили бойцы российской армии.

Как пишет Reuters, информацию о том, что компания Meta блокирует публикации, подтвердил пресс-секретарь Энди Стоун.

По его словам, блокировка контента с #bucha и #buchamassacre происходит автоматически, поскольку кадры изображают насилие: «Это произошло автоматически из-за графического контента, который люди публиковали с помощью этих хэштэгов. Когда вчера нам сообщили о проблеме, мы быстро разблокировали хэштеги».

Как известно, Facebook и Instagram позволяют публиковать графический и насильственный контент, когда он распространяется с целью повышения осведомленности о возможных нарушениях прав человека, но удаляет содержимое, если оно является чрезвычайно откровенным или поддерживает страдания.

Meta также добавляет предупреждающие метки к некоторым опубликованным видео или изображениям, которые пользователи должны нажать, прежде чем они смогут увидеть контент.

Правозащитники уже критиковали подход компании Марка Цукерберга к удалению контента с насилием во время конфликтов. По их словам, практика очистки данных с серверов через 90 дней приводит к удалению важных доказательств военных преступлений.

Стоун сказал, что Meta «исследует способы сохранения этого и других типов контента, когда мы его снимаем», в частности относительно войны в Украине.