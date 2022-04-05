Новый главарь Каховки Павел Филипчук заявил работникам коммунальных предприятий, что платить им такую ​​же зарплату, как «при Украине», Россия не сможет.

Об этом, как пишет «Мост» сообщил журналист Олег Батурин. По его словам, накануне работникам сообщили, что получать за свою работу они будут вдвое меньше.

Отметим, Филипчук до 2020 года был депутатом облсовета, возглавлял бюджетную комиссию. Непосредственно перед полномасштабным российским вторжением он вернулся в Каховку из Сочи, где некоторое время жил.

По словам депутата облсовета Сергея Хланя, в Каховке руководит «не Филипчук, а россияне».Поддержите Народную Правду добровольным взносом

165 детей погибли в Украине из-за вооруженной агрессии России, еще 266 получили ранения.

На 5 апреля согласована работа семи гуманитарных коридоров. Запланирована эвакуация из Мариуполя, Бердянска, Мангуша, Токмака и городов Луганской области.