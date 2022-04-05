В порту заблокированного российскими войсками Мариуполя тонет обстрелянное ими гражданское судно под флагом Доминиканской Республики.

Сообщает Государственная пограничная служба Украины

Ночью при очередном обстреле с моря многострадального Мариуполя, враг попал в гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, которое находилось у одного из причалов. Попадание вызвало пожар в машинном отделении, один член экипажа ранен. Капитан на международном канале морской безопасности подал сигнал «SOS» и сообщение:

«Внимание! Внимание! Судно под флагом Доминиканской Республики было жестоко разгромлено, все разгромлено, мостик — разгромлен. Пожар в машинном. Есть раненые».

Из-за полученной пробоины судно начало тонуть, а пожар охватывал все большую площадь. Морские пограничники оперативно оказали помощь раненому и эвакуировали экипаж в безопасное место.

На судне продолжается пожар, оно постепенно уходит под воду. Спасение судна под постоянными обстрелами врага невозможно.

