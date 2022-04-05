Знакомьтесь, это 20-летний Михаил Ткач из Владивостока. Он открыто признается, что убивал украинцев в Буче. Более того, угрожает вернуться в Украину и продолжить убивать.

Скрины на страницу Ткача в Facebook опубликовал журналист Дмитрий Реплянчук.

Украинцы нашли страницу Ткача в соцсетях и начали писать ему, что он палач и оккупант. В ответах украинцам оккупант не отрицает свои преступления и угрожает «резать головы дальше».

«Это не Путин пишет и не Шойгу. Это пишет 20-летний оккупант Михаил, только недавно окончивший школу в своем сраном Владивостоке, в девяти тысячах километрах от нашей страны. Если вы спросите, почему он хочет нас уничтожить? Он сам ответил: «Свергнуть правительство, чтобы не вступили в состав НАТО, чтобы не было Америки, под чью дудку вы пляшете, подхода к России».