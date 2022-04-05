Вооруженные силы Украины впервые применили трофейную тяжелую огнеметную систему «Солнцепек» против оккупантов. Установка работала на Изюмском направлении.
Об этом сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
«Изюмское направление. Наши воины впервые применили вражеское мощное оружие — ТОС-1А «Солнцепек» против него самого», — отметил Братчук.
Он также уточнил, что для работы установки есть необходимый боекомплект и заряжающая машина.Поддержите Народную Правду добровольным взносом
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