Президент Владимир Зеленский считает, что силовой сценарий возвращения территорий временно оккупированных Россией Донецких и Луганских областей может привести к гибели 40-50 украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства в интервью украинским журналистам.

«Это будет сразу 40-50 тысяч наших, сразу, если мы без тактики, без стратегии, без ничего сказали «вперед». Так не будет. Это может стоить нам в общей сложности сотни тысяч людей», — сказал Зеленский.

Что касается Мариуполя, то по его словам, сегодня сложно организовать разблокирование города:

«Это очень сложно. Военная деоккупация Мариуполя на сегодня сложна, и парни, которые находятся там, об этом знают. Мы реально на контакте почти ежедневно… Они крепкие, но им очень тяжело».

Он также добавил, что украинские власти на сегодня не могут на камеры говорить о возможности военного разблокирования города.Поддержите Народную Правду добровольным взносом

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