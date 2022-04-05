Президент Владимир Зеленский считает, что на сегодня победой Украины будет отстоять свои территории, которые Киев контролировал до 24 февраля.

Такое заявление он сделал в интервью украинским СМИ, пишет «Украинская правда».

«Прежде всего – не потерять наш суверенитет (будет победой в войне – ред.). Второе – я очень хочу, чтобы мы не потеряли сотни тысяч людей. Третье: никаких не может быть разговоров о том, что мы дадим возможность Крым назвать чьей-то территорией – это только украинская территория. Там может быть вопрос отсрочки этого, это может быть такое компромиссное решение… И Донбасс – это Украина.

О территориях, которые они (россияне – ред.) сейчас временно оккупировали, мы сейчас просто не говорим. Даже не обсуждается какой-либо статус тех территорий, которые были полностью под нашим контролем до 24 февраля. Хотя ультимативные условия мы слышали с самого начала.

Поэтому война за Донбасс – тот самый «Сталинград», который может быть или будет, он будет именно за это.

То, что Россия признала ОРДЛО чем-то, я считаю, что мы должны найти выход из этой ситуации. Для нас сохранение статуса этих территорий как украинских очень важно. Это одна из принципиальных вещей, но это будет самая тяжелая история (…).

Откат россиян к границам на момент 23 февраля – это будет победа Украины в войне на сегодня. Я так считаю… Где мы, кто мы, что мы за страна, что мы потеряли, что мы можем потерять и что мы сохранили… Отразить полномасштабную войну, которая началась 24 февраля, – это победа, я так считаю».