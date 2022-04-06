Чехия окажет Украине военную помощь. В Праге приняли решение отправить в Украину железнодорожный состав с несколькими десятками основных боевых танков Т-72 и боевых машин пехоты.

Об этом сообщает чешское издание Echo24.

Поставки осуществляются на бесплатной основе. Украинская армия получит немодернизированные танки Т-72, которые остались в Чехии с тех времен, когда она была членом соцлагеря. На складах ВС Чехии находилось до 90 таких машин. Армия Чехии использует только 30.

Также Украина получит чешские лицензионные копии советских БМП-1 — боевых машин пехоты (производились в Чехии во времена соцлагеря).

Byly zaznamenány dodávky českých BVP a tanků T-72. Ministryně obrany @jana_cernochova si zaslouží velkou pochvalu, tohle teď těžce bojující ukrajinská armáda opravdu velmi potřebuje ?

Věřím, že se podaří v těchto dodávkách?? pokračovat.

Sláva Ukrajině ??✌ https://t.co/1QPVTyULAi — Ondřej Benešík (@BenesikOndra) April 5, 2022