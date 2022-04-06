В Италии неизвестные устроили пожар на территории одной из вилл российского пропагандиста Владимира Соловьева, которая находится на озере Комо — в Ловено-ди-Менаджо. Вторую виллу в Пьянелло-дель-Ларио (озеро Комо) расписали антивоенными надписями.

Об этом сообщает Ansa.

Правоохранители предполагают, что это была демонстративная акция. Пожар возник за пределами здания, горели шины. У итальянских стражей порядка есть записи с видеокамер. Согласно первоначальному расследованию, инцидент был умышленным действием.

Кроме того, надписи против Соловьева и против российской войны в Украине нашли на другой вилле в Пьянелло-дель-Ларио, на озере Комо.

Оба объекта, а также роскошная квартира в Грианте (озеро Комо), добавим, конфискованы правительством Италии в рамках антипутинских мер.

Отметим, Соловьев купил одну из вилл в 2013 году за 9 миллионов евро, ее площадь – почти 400 кв. м. В нескольких километрах от нее находится первый дом, который Соловьев купил за 1 миллион евро. В одном поместье есть отдельные дома для гостей и охраны и большой гараж общей площадью 90 кв. метров. Дом состоит из нескольких спален, пяти ванных и бассейна. Рядом находятся виллы Джорджа Клуни, Сильвестра Сталлоне и Мадонны.