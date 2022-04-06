Европейская комиссия начала операцию по накоплению запасов для усиления защиты от химических, ядерных и биологических инцидентов на фоне опасений из-за войны России против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. "Мы принимаем конкретные меры для повышения готовности Европы перед лицом потенциальных угроз", — сказал еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич. ЕС создает два отдельных резервов: один – для защитного снаряжения, лекарств и вакцин против так называемых химических, биологических, радиологических и ядерных (ХБРЯ) угроз; второй — для дезактивирующих материалов, которые будут использоваться для дезактивации людей, инфраструктуры, зданий или транспортных средств, подвергшихся воздействию ХБРЯ-агентов. ЕС уже начал использовать имеющиеся резервы для оказания помощи украинцам, которые испытали возможное влияние ядерной радиации в результате боев у атомных станций после вторжения России в Украину. Почти 3 млн. таблеток йодида уже доставлены в Украину через механизм гражданской защиты ЕС при содействии Франции и Испании. Война в Украине длится уже 42 дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.