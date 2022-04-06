Европейская комиссия предоставила Мальте два месяца на устранение озабоченности по поводу ее схемы "золотого паспорта". В противном случае Мальте грозит судебное разбирательство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. "Мальта недавно приостановила действие этой новой схемы для граждан России и Беларуси после вторжения России в Украину. Хотя это был положительный шаг, Мальта продолжает использовать эту схему для всех других граждан и не выражала намерения ее прекратить", — говорится в заявлении ЕС. Напомним, ранее парламент Болгарии одобрил запрет на выдачу гражданства в обмен на инвестиции, так называемые "золотые паспорта". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.