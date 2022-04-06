Сегодня в Брюсселе встречаются послы стран ЕС, чтобы обсудить предложение Еврокомиссии о новых санкциях против России. Дипломаты намерены одобрить пакет ограничений "очень быстро", но есть ряд технических вопросов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. По словам источника телеканала в ЕС, есть договоренность принять пакет новых санкций против России очень быстро. Однако, отметил он, есть много технических вопросов, "поскольку это очень плотный пакет". Собеседник также сообщил, что послы весь день будут работать с государствами-членами. Ожидается, что завтра они снова встретятся и рассмотрят некоторые корректировки с целью скорейшего достижения сделки. Напомним, накануне в ЕС раскрыли детали пятого пакета санкций против страны-оккупанта. Отметим, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС может ввести новый пакет санкций против России в ближайшие два дня. Война России против Украины длится 42-й день. О ситуации на фронтах и в регионах – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram. Победа будет за нами! Слава Украине!