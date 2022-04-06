Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) эвакуировали из осажденного Мариуполя более 500 человек. Колонна автобусов и частных автомобилей прибыла в Запорожье. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе МККК. "Прибытие этого конвоя в Запорожье — огромное облегчение для сотен людей, сильно пострадавших и теперь находящихся в более безопасном месте", — цитирует агентство заявление МККК. В организации добавили, что в осажденном российскими войсками Мариуполе остаются еще тысячи мирных жителей, которых нужно эвакуировать. Так отметили, что для этого требуется безопасный выход и помощь. Конвой, сопровождающийся МККК, выехал из Бердянска во вторник и добрался до Запорожья в среду. Сотрудники Красного Креста в течение пяти дней и четырех ночей пытались добраться до Мариуполя. Колонна была уже в 20 километрах от города, но условия безопасности сделали невозможным въезд в осажденный населенный пункт. Напомним, вчера, 5 апреля, автобусы были вынуждены вернуться из-за блокировки в Мангуше. Все оперативные и только Проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!