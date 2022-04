Министерство обороны Украины обнародовало видеозапись с дрона, который продемонстрировал, что произошло с Бородянкой из-за российских оккупантов. Город фактически разрушен. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Украины.

"Лишь 42 дня назад 13 тысяч человек жило в этом поселке. Российские кафиры принесли сюда смерть и руину. Они хотели совершить то же самое со всей Украиной. Но наше войско отразило наступление. Теперь в Бородянке развевается украинский флаг", — пишет Минобороны.

На кадрах можно увидеть разрушенные дома, улицы, лавки и дороги. Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам руководителя гуманитарного направления Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, из-за российских оккупантов – Бородянки фактически нет. Война России против Украины длится 42 дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.