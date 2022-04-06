Российские хакеры под предлогом инструкции действий в период военного времени рассылают опасный вирус государственным работникам Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретарь СБУ в Донецкой и Луганской областях Карину Западную. Сообщается, что враг от имени СБУ рассылает сообщения с вирусным файлом работникам государственного сектора Донецкой области. В частности, в переписке кафиры побуждают скачать файл с вроде бы инструкцией действий на период военного времени. "Таким образом, страна-агрессор пытается установить вирусное программное обеспечение на телефоны и компьютеры госслужащих и собрать конфиденциальную информацию. Однако заявляем официально: никаких рассылок со стороны СБУ не было", — говорится в сообщении.

Оккупанты от имени СБУ рассылают опасный вирус (facebook.com/karinazakhidna) Ранее мы сообщали, что СБУ опубликовала новый разговор кафиров, где они назвали причину своего "отвода войск". Напомним, война РФ против Украины длится 42-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.