Российские кафиры похищают мирных украинцев, чтобы потом выдать их за "военнопленных". Гражданских переодевают в военную форму и заставляют сниматься в пропагандистских роликах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной Радой Украины по правам человека Людмилу Денисову. "Есть свидетельство о том, что отступая из Киевской области, российские войска похищали гражданских украинцев, которых теперь демонстрируют в российских СМИ как "пленных" военнослужащих Вооруженных сил Украины", — написала в Facebook омбудсмен. По ее словам, гражданские украинцы переодевались в военную форму и заставляли участвовать в пропагандистских видеороликах оккупантов. Родственники одного из похищенных мужчин узнали его на видео. Омбудсмен добавила, что о массовом захвате мирных жителей стало известно также от освобожденного из российского плена украинского военного. Он сообщил, что в СИЗО Курска кафиры держат более 40 гражданских украинцев. "Кроме того, в российских СМИ вчера появилась информация о якобы ликвидации 93 "украинских дезертиров" из Мариуполя, сбежавших из города в гражданской одежде. Фактически это может свидетельствовать о массовой казни гражданских граждан Украины", — отметила Денисова. Такие действия российских кафиров являются военным преступлением против человечности. Омбудсмен призвал комиссию ООН и другие международные организации учесть эти преступления России в Украине. Напомним, ранее Денисова сообщила о пытках и издевательствах над украинками-военнослужащими, попавшими в российский плен. Война России против Украины длится 42-й день. О ситуации на фронтах и в регионах – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram. Победа будет за нами! Слава Украине!