Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент РФ Владимир Путин якобы согласился на его предложение встретиться с лидерами Украины, Франции и Германии в Будапеште для прекращения огня.

Об этом пишет «Европейская правда».

Орбан утверждает, что разговаривал с Путиным и предложил, чтобы президенты Украины, Франции и канцлер Германии встретились с ним в Будапеште не ради переговоров о мирном соглашении, а ради немедленного прекращения огня.

По его словам, ответ Путина был положительным, но у него есть свои условия для этого.

Напомним, Зеленский считает, что Орбан «заигрывает» с Россией, но ему придется выбирать между РФ и другим миром.

Как известно, Венгрия одна из немногих государств-членов ЕС, которые отказались от энергетических санкций против России в ответ на ее вторжение в Украину. Орбан также заявил, что Венгрия будет платить за поставки газа в рублях, как требует Путин. Это при том, что страны ЕС и G7 заявили, что выступят единым фронтом и не будут платить за газ в рублях, поскольку контракты предполагают оплату в евро или долларах, а страны Балтии вообще заявили, что отказываются от импорта российского газа.Поддержите Народную Правду добровольным взносом

Как сообщил канцлер Олаф Шольц, Германия ведет конфиденциальные переговоры с Киевом о возможных гарантиях безопасности, которые она могла бы предложить Украине для обеспечения ее безопасности после вторжения России.

Чехия окажет Украине военную помощь. В Праге приняли решение отправить в Украину железнодорожный состав с несколькими десятками основных боевых танков Т-72 и боевых машин пехоты.

