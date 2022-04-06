Правительство Украины активировало дополнительные механизмы кредитования аграриев. Это сделано для своевременного старта посевной кампании ее проведения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики. В частности, речь идет о расширении программы "5-7-9%", согласно которой любое украинское предприятие может получить кредит до 60 млн грн под 0%. Как отметили в пресс-службе, с начала войны ссуды от государственных банков на общую сумму 1,1 млрд грн получили 826 бизнесов. Из всех выданных кредитных средств по программе "5-7-9%" 42% приходилось именно на аграрный сектор. Ими воспользовались 12 тыс. фермерских хозяйств. Вырученные средства идут на закупку удобрений, горючего. По данным пресс-службы, 10 крупнейших банков заявили о выделенных лимитах на сумму 40 млрд грн. Госбанки уже выделили фермерам 2,3 млрд грн В целом же начиная с 24 февраля государственные банки суммарно нарастили кредитные портфели на 12,5 млрд грн, что эквивалентно 15% прироста за 2021 год. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.