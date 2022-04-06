Столичная прокуратура и полиция конфисковали около 30 тонн медицинских товаров у гражданина России. Их передали на нужды вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора. "Более 200 наименований медицинской продукции и оборудования на сумму 8,6 млн. грн. были изъяты правоохранителями у подконтрольных гражданину РФ субъектах хозяйствования во время обысков по адресам предприятий, а также на складах, где накапливалась продукция", — говорится в сообщении. Вся изъятая продукция была направлена украинским защитникам, поскольку средства первой медицинской помощи, перевязочные материалы, лекарства и шприцы являются товарами первой необходимости. Напомним, омбудсмен Людмила Денисова заявила, что кафиры похищают гражданских людей, чтобы выдать их за "военнопленных". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.