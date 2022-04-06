Отступление от Киевской области не означает, что глава Кремля Путин полностью отказался от желания захватить Киев. В США считают, что Россия и дальше будет наносить воздушные и ракетные удары по всей нашей стране. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN. Как отметил высокопоставленный представитель оборонного ведомства США, долгосрочные цели Путина пока неясны, однако американские и европейские официальные лица считают, что повторное вторжение в Киевскую область все еще возможно.

"Мы ожидаем, что для защиты любой территории, которую она захватит на востоке, Россия потенциально может распространить свою силовую проекцию и присутствие еще глубже в Украине, за пределы Луганской и Донецкой областей. По крайней мере, таковы их намерения и планы", — заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. Война России против Украины длится 42 дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.