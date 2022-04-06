Германия ведет конфиденциальные переговоры с Киевом о возможных гарантиях безопасности, которые она могла бы предложить Украине для обеспечения ее безопасности после вторжения России.

Как пишет Reuters, об этом заявил в Бундестаге канцлер Олаф Шольц.

Агентство сообщает, что Украина предложила, чтобы в качестве альтернативы членству в НАТО (чему противиться Россия) отдельные страны, такие как Германия, Турция или Китай, могли бы предоставить гарантии с аналогичным эффектом.

«Мы ведем переговоры о гарантиях с Украиной, — сказал Шольц в парламенте Германии. — Эти переговоры конфиденциальны».