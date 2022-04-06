В сети появилось видео, на котором показали целую "аллею" уничтоженных в Украине российских военных, тех же ВДВ-шников, которыми гордится путинская армия. Об этом сообщили в Telegram "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами". Несмотря на то, что "на россии терет", красноречивые показания говорят совсем о другом. Импровизированное кладбище расположено в городе Михайловске в Ставропольском крае России. На кадрах видны десятки свежих могил с венками и крестами. Над ними развеваются флаги со словами "разведка ВДВ".

Скриншот "Вот она аллея пацанов, кладбище. Город Михайловск. Все ВДВ-шники пацаны", — говорит оператор видео. Отметим, что министерство обороны России с начала войны против Украины признало гибель только 1351 военного. Между тем, по данным украинского Генштаба на 5 апреля Россия потеряла в Украине около 18 500 военных погибшими. Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, освещающий все преступления РФ против Украины.