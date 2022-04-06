В Каховке Херсонской области российские захватчики отпустили задержанных на митинге 3 апреля горожан. Еще два активиста остались в плену войск РФ. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение в Facebook общины. "Уже дома", — коротко написали в сообществе Каховской городской территориальной громады, добавив фотографии четырех уволенных мужчин. Накануне оккупанты отпустили пятое место — Елену Бубнову. Все пятеро были похищены во время митинга против российской оккупации, состоявшегося в Каховке 3 апреля. Теперь в плену военных РФ остается двое активистов – Олег Кожемякин и Василий Латанюк. Их похитили из собственных помещений 2 апреля. Местонахождение задержанных пока неизвестно. Накануне мэр Херсона заявил о "сливе" базы данных активистов оккупантам РФ. Захватчики также охотятся на местных политиков и ветеранов АТО/ООС. К слову, СБУ предупредила об опасном вирусе в псевдоинструкциях от имени ведомства. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.