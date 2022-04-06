Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в задачах Единого государственного экзамена для выпускников школ могут появиться вопросы о "спецоперации" в Украине. Однако это произойдет не в этом году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс. По словам российского чиновника, вопросы ЕГЭ на этот год уже сформированы и отредактированы. Однако он не исключил, что уже в ближайшие годы война в Украине будет вынесена на госэкзамен. "У нас есть такое правило, что мы не меняем правила во время подготовки к экзаменам. В будущем, конечно, мы будем наблюдать за ситуацией, будет понимание и начала, и предпосылок, они понятны и так уже всем. Конечно, задачи будут съ являться, мы помним Крымскую весну 2014 года, у нас тоже появились задачи по предмету история, посвященные этим событиям", — заявил Музаев. Напомним, в России в школах начали проводить уроки об "антироссийских санкциях" и их влиянии на экономику. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.