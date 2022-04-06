Возможное вступление Финляндии в НАТО сделает ее мишенью для ответных российских мер. Соответствующее заявление сделал первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости". "Вступление Финляндии в НАТО сделало бы ее мишенью для российских ответных мер", — прокомментировал он новости о том, что Североатлантический альянс был бы готов принять Финляндию по ускоренной процедуре. Напомним, накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Финляндия и Швеция могут рассчитывать на членство в оборонном альянсе. Также финский премьер Санна Марин говорила, что потенциальная заявка на вступление в НАТО должна быть подана до лета. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.