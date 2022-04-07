Белоруссия будет частично выплачивать государственный долг в белорусских рублях. Такое решение было принято из-за санкций, которые ввели "недружественные" страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Белоруссии. "Выполнение своих обязательств по погашению основного долга и процентов по внешним государственным займам, привлеченным от МБРР, ЕБРР, СИБ, Республика Беларусь будет осуществлять в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте на дату платежа", — говорится в сообщении . В правительстве уточнили, что это вынужденная мера, поскольку после введения санкций Беларусь ограничена в расчетах с западными кредиторами в долларах и евро. Напомним, что Россия заявила об отсрочке погашения обязательств Беларуси на 5-6 лет. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.