В рамках войны России против Украины битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую войну. Ожидается, что она будет проходить с привлечением тысяч танков и других вооружений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Брюсселе. "Битва за Донбасс будет напоминать вам, говорю это с сожалением, но это правда, будет напоминать Вторую мировую войну. С большими операциями, маневрами, с применением тысяч танков, бронированной техники, самолетов и артиллерии. Это не будет локальная операция России, с учетом того, как она к этому готовится", – отметил он. По его словам, у России есть свой план, у Украины – свой, и результат этого сражения решится на поля боя. Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович усомнился, что российские войска смогут окружить силы операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе, поскольку в этом районе складывается неблагоприятная ситуация для противника. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.