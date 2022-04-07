Развлекательный портал начал свою работу в 2021 году. Управлением площадки занимается команда, которая работает на азартном рынке более 25 лет. Опыт команды позволяет видеть, как заинтересовать игрока, предоставив комфорт и безопасность и перейти из разряда новичков в разряд постоянного пользователя.

Компания принадлежит ТОВ “ГЕЙМДЕВ”. Юридический адрес, переулок Новопечерский, дом 18, офис 32. Ассортимент игр представлен от известных производителей и насчитывает более 1500 различных развлечений.

Дизайн выполнен в приятных оттенках на черном фоне. Сайт онлайн казино Slots city поддерживает две языковые версии: украинскую и русскую.

Основное пространство главной страницы условно разделено на зоны:

в левом верхнем углу выбор языковой версии и разделы игры, акции, наземные залы;

в правом верхнем углу Slots city вход, регистрация;

по центру вверху страницы расположен рекламный баннер, сообщающий про актуальные бонусы, турниры, акции, промокоды, слоты недели, новинки;

внизу под баннером лента основного меню, которая состоит из:

Топ; Слоты; Лайв; Столы; Новинки; Избранное; Поиск.

ниже расположились игровые иконки, которые можно выбирать по названию и по провайдерам;

в самом низу страницы информационное меню.

Слотс Сити работает как онлайн, так и офлайн. Перейдя в раздел “Наземные залы” можно найти всю нужную информацию.На сайте Алексея Иванова Casino Zeus опубликован детальный обзор игрового клуба.

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Азартные развлечения бесплатно и на деньги СлотсСити

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