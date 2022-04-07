Европарламент поддержал резолюцию о призыве к полному и немедленному эмбарго на импорт российских энергоносителей: нефти, газа, угля и ядерного топлива.

Об этом сообщил депутат Европарламента Гай Верхофштадт, пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Документ поддержало подавляющее большинство депутатов. За него проголосовали 413 из 552 парламентариев. Воздержались – 46, против – 93.

Отметим, решение Европарламента носит скорее рекомендательный, а не обязательный характер.

В документе отмечается, что Совету ЕС следует принять дальнейшие «жесткие санкции, которые бы соответствовали продолжающейся эскалации российской агрессии и шокирующим зверствам, совершенным армией РФ, являющимся без сомнения военными преступлениями».

