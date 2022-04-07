Мэр Днепра Борис Филатов объяснил свой призыв об эвакуации. Он отметил, что Днепр может не справиться с количеством людей, прибывающих в город с востока Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Филатова в Facebook. Он объяснил, что еще с начала войны призвал женщин, детей и пенсионеров уехать в более безопасные места. Также мэр отметил, что Днепр принимает всех эвакуированных из Луганской, Донецкой и Харьковской областей. В этой связи город может не справиться с нагрузкой. "Мы, как транзитный гуманитарный хаб, готовы помогать всем, кто приехал к нам из Харьковской области, Донбасса и Приазовья, но я честно обратился ко всем беженцам, что с таким наплывом людей Днепр может не справиться. Безусловно, удобнее всего находится в миллионном". областном центре, но есть еще область, другие регионы Украины, где также готовы оказывать помощь", — отметил Филатов. Напомним, Борис Филатов на брифинге 7 апреля обратился к женщинам, детям и пенсионерам с просьбой эвакуироваться. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.