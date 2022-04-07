В Испании российскому кораблю было отказано в дозаправке и отправлено по знаменитому пути следования. Европейские порты не поддерживают проход русских кораблей в сторону Средиземного моря. Эпическое видео с диалогом испанских моряков и моряков российского танкера разместил на своей странице народный депутат Ярослав Железняк. "В отличие от слабых санкций ЕС, по российским танкерам неплохо работают самосанкции. Когда дозаправщики отказываются обслуживать корабли из РФ и не дают им пройти европейские порты в Средиземном море. Вот хорошее видео ответа от Испании", — написал Железняк. В виду слышно, как работники испанского порта отказывают российскому танкеру в дозаправке, а в конце диалога повторяют знаменитую фразу о том, куда следует направиться на российский корабль. На английском языке. Напомнив, автор знаменитой фразы о российском корабле – пограничнике Украины с острова Змеиный Роман Грибов. Атака на остров началась 24 февраля и Роман попал в плен. Однако после обмена военнопленными Грибов вернулся домой. Его знаменитая фраза "русский военный корабль, иди* уй!" уже даже попала в энциклопедии. Флэшмоб с "российским военным кораблем" также подхватили другие страны. В конце февраля появился ролик с моряками грузинского балкера, отказавшимися помочь российскому судну топливом и предложившим экипажу использовать весла. А также употребили знаменитую крылатую фразу. Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, освещающий все преступления РФ против Украины.