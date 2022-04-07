Власти Кипра намерены аннулировать паспорта четырех попавших под санкции россиян. В частности, получивших кипрское гражданство по инвестиционной схеме, прекращенной в конце 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Имена этих людей не были раскрыты, но они входят в список более чем из 800 человек, против которых Европейский союз ввел санкции после вторжения России в Украину и которые считаются близкими к президенту России Владимиру Путину. Один из источников издания заявил, что общее число паспортов, которые будут аннулированы, составляет 21, включая иждивенцев попавших под санкции россиян. Кипр предоставил гражданство 2886 российским гражданам, среди которых были инвесторы и члены их семей, в период с 2007 по август 2020 года. Они были среди 6779 человек, которые получили гражданство за инвестиции в размере не менее 2 млн евро. Позже комиссия по расследованию установила, что эта схема работала в правовом вакууме более десяти лет без надзора. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.