Сенат США единогласно принял законопроект о возобновлении программы времен Второй мировой войны, которая позволит президенту Джо Байдену по упрощенной процедуре присылать оружие и другую оборонную помощь Украине — закон о ленд-лиз.

Об этом сообщает Politico.

Издание отмечает, что закон ускорит передачу в Украину важного военного оборудования и других критических поставок за счет сокращения бюрократической волокиты. Он позволяет де-факто дарить оборудование — страна-получатель позже оплачивает их стоимость США.

Ленд-лиз — это процедура, которая максимально ускоряет процесс поставок оружия, а также иных товаров, которые нужны для победы в войне (лекарства, техника, нефть).

Правда, окончательное решение примут не раньше, чем в конце апреля, Палата представителей в США отправляется на двухнедельные каникулы.

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