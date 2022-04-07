Лидер белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что тоже провел "спецоперацию" в Украине. Она касалась белорусских дальнобойщиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "БЕЛТА". По его словам, украинская сторона якобы захватила белорусских дальнобойщиков. "Арестовали полторы тысячи наших вагонов, захватили наши автомобили и до сотни, по-моему, наших ребят, которые управляли этими фурами. Я предупреждал украинцев, что мы вынуждены будем провести специальную операцию по увольнению этих людей. Мы такую специальную операцию провели и всех наших людей уволили", — отметил Лукашенко. При этом он не уточнил подробности "спецоперации", но отметил, что ее провели так, что никто из Совбеза Беларуси не заметил. "Если там у нас один, два, три, пять человек где-то остались, надо жестко поставить условия (пусть Макей разговаривает с послом Украины), что если это не будет сделано, мы уже ответим по-другому. Они очень многим рискуют ", – добавил Лукашенко. Напомним, в марте из-за российских авиаударов по Житомирской области погибли два дальнобойщика из Беларуси. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.