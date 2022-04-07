Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил возможность принятия РФ в Альянс после ухода Путина. Генсек выразил уверенность, что демократия в России непременно победит. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Столтенберга "Новой газете Европы", передает издание "Медуза". "Для демократической страны нет ничего невозможного", — сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о том, может ли Россия после Путина стать членом НАТО и частью системы безопасности в Европе. Генсек добавил, что ранее эксперты исключали возможность вступления стран Балтии в НАТО. Однако, несмотря на мнение скептиков, это произошло. "Так что демократия обязательно восторжествует — вопрос только в том, когда это случится. Свобода лучше несвободы, демократия лучше авторитаризма", — добавил он. Столтенберг подчеркнул, что верит в свободное Открытое общество, в котором не боятся говорить правду и то, что думают, а лидеры избираются демократическим путем. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если НАТО предложит вступить в Альянс, то страна сделает это. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.