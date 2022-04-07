Советник главы офиса президента Михаил Подоляк призвал Россию снизить градус враждебности в СМИ. Он добавил, что так Москва докажет свою готовность к продолжению переговоров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Подоляка. "Российские пропагандисты несут такую же ответственность за зверства в Украине, как и армия (России – ред.)", — написал Подоляк. По его словам, в последние несколько лет российские пропагандисты выращивали ненависть к Украине на телевидении и в СМИ. Теперь россияне хотят украинскую кровь и не воспринимают оправданий. "Если Москва хочет показать готовность к диалогу, необходимо снизить градус враждебности в СМИ", — подытожил советник главы ОП. Напомним, ранее Турция выразила надежду на новый раунд переговоров между Украиной и Россией. Отметим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что затягивание Россией переговорного процесса ухудшит положение Москвы и негативно отразится на ходе войны. Война России против Украины длится 43-й день. О ситуации на фронтах и в регионах – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram. Победа будет за нами! Слава Украине!