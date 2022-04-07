Кабинет министров отменил надбавки к зарплате за интенсивность труда министров, их заместителей и глав областных государственных администраций. Ограничения будут действовать до конца 2023 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 6 апреля 2022 г. №406. Согласно решению надбавки отменяются к отдельному решению Кабинета министров Украины, но не ранее 1 января 2024 года. Это касается премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министра, их первых заместителей, заместителей, председателя и членов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и глав областных, Киевской и Севастопольской городских. государственных администраций. В то же время, ограничения не распространяются на должностных лиц, которые по условиям оплаты труда приравниваются к членам Кабинета министров Украины в соответствии с законом Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.