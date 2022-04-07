В городе Рубежное в результате обстрела российскими оккупантами пожар возник в двух жилых домах. Отмечается, что под другим домом завалило людей Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая. Сообщается, что очередные удары русской артиллерии направлены на жилищный фонд Луганской области. Еще одним домом не выдержал, что привело к блокированию людей. повреждений", — написал Гайдай. Также после вчерашнего обстрела по всему городу десятки разрушенных домов, сожжены до отказа автомобили и гаражи. Кроме того, во время утреннего обстрела Кременной погиб один человек.

Российские кафиры обстреляли Рубежное (t.me/luhanskaVTSA) Ранее мы сообщали, что в Луганской области кафиры обстреляли центр предоставления гуммпомощи: есть раненые. Напомним, война РФ против Украины длится 43-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!