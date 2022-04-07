Российские войска проходят передислокацию на восток Украины, где попытаются взять под полный контроль всю Донецкую и Луганскую области, а затем снова попробуют захватить Киев.

Об этом заявил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Грузевич, передает «Интерфакс-Украина».

«Ситуация остается напряженной. Враг изменил свое направление, и в ближайшее время будет пытаться взять под контроль Донецкую и Луганскую области, после чего следует ожидать повторного наступления все-таки на столицу», — заявил он.

По его словам, сейчас принимаются меры по увеличению внешнего круга обороны Киева и Киевской области, продолжаются мероприятия по наращиванию фортификационного оборудования и подготовки личного состава.

Он также добавил, что сейчас в Киевской области небольшое затишье, но не для военных, ведь активно проходит фаза подготовки личного состава, который прибыл на пополнение, подготовки подразделений территориальной обороны к активным действиям.

«Почти все участки, которые можно использовать, мы сейчас используем для обучения личного состава использованию новейшего вооружения, которое сейчас поступает из стран-партнеров, осуществляем обучение тактике действий для того, чтобы быть готовыми к отражению возможного повторного наступления на столицу», — добавил Грузевич.Поддержите Народную Правду добровольным взносом

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