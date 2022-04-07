На сегодняшний день Швейцария заблокировала российские активы на сумму 7,5 млрд. швейцарских франков (8 млрд. долларов). Это произошло через пять недель после того, как впервые ввела санкции против тех, кто считается близким к Владимиру Путину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg. Новая цифра представляет собой 30-процентный рост по сравнению с 5,75 млрд. франков, о которых 24 марта сообщил Швейцарский Секретариат по экономическим вопросам. Более высокий показатель говорит о том, что реализация санкций работает хорошо, заявил глава SECO Эрвин Боллинджер в Берне. Чуть больше месяца назад Швейцария удивила мир, отойдя от своей традиции нейтралитета и заявив, что полностью примет меры Европейского Союза против России. Тем не менее, швейцарское правительство и, в частности, SECO подверглись критике со стороны политиков в Берне и в редакционных статьях газет за то, что они не сделали достаточно для блокирования находящихся под санкциями российских активов. Боллинджер ответил на критику во вторник днем. Да, российские активы в Швейцарии составляют от 150 до 200 миллиардов Швейцарских франков, сказал Боллинджер, сославшись на данные швейцарской банковской ассоциации, но "позвольте мне прояснить, что не каждый россиянин здесь под санкциями", — сказал он. Из 900 человек, упомянутых на данный момент в санкциях ЕС и Швейцарии, "очень мало" из этих людей имеют недвижимость в Швейцарии, и гораздо меньше являются налогоплательщиками", — сказал Боллинджер. "Мы можем говорить о хорошей горстке, я думаю. Это не 100”. SECO, в которой работает 800 сотрудников, утверждает, что она полностью реализовала все предыдущие раунды санкций Европейского Союза, но принятие мер может занять время из-за сложности каждого случая. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.