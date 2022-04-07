Министры иностранных дел стран «Большой семерки» поддержали исключение России из Совета ООН по правам человека. При этом G7 осудили убийство мирного населения города Бучи российскими войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление стран «Большой семерки».

«Убеждены, что пришло время приостановить членство России в Совете по правам человека», — говорится в сообщении.

Также главы МИД стран «Большой семерки» «самым решительным образом» осудили зверства, совершенные российскими войсками в Буче и ряде украинских городов.

«Ужасающие кадры гибели мирных жителей, жертв пыток и очевидных казней, а также сообщения о сексуальном насилии и разрушении гражданской инфраструктуры показывают истинное лицо жестокой агрессивной войны России против Украины и ее народа», — говорится в сообщении.

При этом «Большая семерка» добавила, что убийства в Буче и других украинских городах будут вписаны в список зверств и грубых нарушений международного права, включая международное гуманитарное право и права человека, совершенных агрессором на украинской земле.

Министры выразили сердечную солидарность с украинским народом и глубочайшие соболезнования жертвам.

«Мы подчеркиваем нашу непоколебимую поддержку Украины в пределах ее международно признанных границ и выражаем готовность оказать дальнейшую помощь, в том числе военной техникой и финансовыми средствами, чтобы позволить Украине защитить себя от российской агрессии и восстановить Украину», — говорится в сообщении.