Заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Александр Грузевич поделился оперативной информацией о ситуации в Киеве и области. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на выступление бригадного генерала. "В течение двух дней в самом Киеве обнаружили 16 ДРГ врага. То есть, покидая область, он покинул диверсантов. Например, вчера мы провели зачистку одного района, поймали одну группу – и обнаружили горсть датчиков, по которым ориентируются ракеты", – заявил Грузевич. По его словам, именно из-за этих обстоятельств мирным жителям не следует пренебрегать сигналами воздушной тревоги. В Вооруженных Силах подтвердили угрозу новых ракетных ударов по Киеву. Кроме того, Грузевич заявил о сохранении блокпостов по столице. Хотя проезжие части дорог и будут расширяться, пропускной режим из соображений безопасности оставят. Напомним, что бригадный генерал Грузевич оценил вероятность повторного наступления РФ в Киев. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.