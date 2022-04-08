В пятницу в Чарльстоне (США) состоялся поединок 1/8 финала парного разряда турнира WTA, в котором украинская теннисистка Ангелина Калинина и Белинда Бенчич из Швейцарии обыграли китаянку Чжаосюань Ян в паре с Хао-Чин Чань из Тайваня (6:3, 2:6, 10:4).

Впереди у пары Калинина – Бенчич матч 1/4 финала соревнований в Чарльстоне, где они встретятся с венгеркой Анной Бондарь и полячкой Магдаленой Фреш. Букмекерская компания Мелбет, владеющая одноименным казино с фриспинами, считает украино-швейцарскую пару фаворитом противостояния. Коэффициент на ее победу равен 1,4, в то время как успех Бондарь и Фреш оценивается коэффициентом 2,9.

Встреча между Калининой / Бенчич и Ян / Чань продлилась 76 минут. За это время Ангелина и Белинда на двоих совершили 2 эйса, 3 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-поинта из 11. На счету спортсменок из Азии 0 подач навылет, 4 двойные ошибки и 4 брейка из 7.

Соревнования в Чарльстоне продлятся до 10 апреля. Призовой фонд турнира составляет почти $900 тысяч.

25-летняя Ангелина Калинина занимает 42-ю строчку рейтинга WTA в одиночном разряде. Накануне в украинская спортсменка прошла в четвертьфинал одиночного турнира в Чарльстоне, обыграв в 1/8 финала француженку Ализе Корне (7:6, 7:5).