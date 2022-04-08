Сертификаты вакцинации от COVID в приложении "Действие" с 5 апреля имеют новый срок отображения. Их не будут удалять в течение 545 дней с даты прививки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения. Сообщается, что сроки отображения сертификатов решили продлить, поскольку из-за войны многих украинцев пришлось выехать за границу. Это также позволит получить следующую крышу в стране пребывания. Срок отображения изменен для всех видов сертификатов: "желтый" — 1 доза "зеленый" — 2 дозы "бустерный" — 3 дозы При этом сертификат не обновит конечную дату автоматически, для этого необходимо повторно отправить запрос в приложении "Действие". Для предъявления сертификата заграницей можно использовать QR-код в приложении "Действие", скриншот сертификата, PDF-документ сертификата, распечатанный с портала "Действие", или любое другое мобильное приложение-кошелек, которое может хранить сертификат. Напомним, ранее РБК-Украина публиковало инструкцию, что делать, если сертификат не отображается в приложении "Действие". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.