Из Луганской области более 1500 человек направляются в Центр и Запад Украины. Также удалось вывезти пациентов хосписа из Кременной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая. По его словам, с каждым днем из-за усиления обстрелов эвакуировать местных жителей становится все труднее. "Обстрелы усиливаются в каждом населенном пункте, россияне разрушают железнодорожное сообщение, направили ракеты по вокзалу в Краматорске", – сказал Гайдай. Также он добавляет, что кафиры не жалеют ни детей, ни женщин, ни пожилых людей. В частности, сегодня людей эвакуировали из: Северодонецка сегодня эвакуированы 217 человек; Лисичанская – 465 человек; Горной общины – 640 человек; Кременной – 155 человек (среди которых последние 24 пациента хосписа); Рубежного – 30 человек.

Из Луганской области эвакуировали 1500 местных жителей (t.me/luhanskaVTSA) Ранее мы сообщали, что кафиры будут пытаться прорвать оборону на Донецком и Луганском направлении. Также мы писали, что в Луганской области кафиры разрушили все больницы. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!