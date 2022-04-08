Российские кафиры 7 апреля обстреляли из "Градов" эвакуационную лодку на Каховском водохранилище. В нем было 14 человек, среди них 3 детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову. "Вчера утром на берегу Каховского водохранилища у базы отдыха Рассвет в Марянском Криворожском районе рашисты расстреляли лодку, которая плыла со стороны Первомаевки Херсонской области для того, чтобы эвакуировать людей из оккупированной части области", — говорится в сообщении. Людей, находившихся в 70 метрах от берега, обстреляли реактивной системой залпового огня "Град". В лодке побывало 14 человек, из них 3 детей. Женщина и 2 мужчины погибли сразу, ребенок 13 лет умер чуть позже. Еще 2 человека пропали без вести. Остальные находятся в больнице, среди них дети 4 и 16 лет. Напомним, российские кафиры, находящиеся на Запорожской АЭС, заменяли побережье Каховского водохранилища вдоль станции. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.