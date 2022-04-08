Посол Украины в Берлине Андрей Мельник подверг критике правительство Германии в полусерьезной поддержке Киева и заявил, что Украина стала жертвой "позорной" энергетической зависимости Германии от России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. "Это не только российский газ, это нефть, уголь, металлы, алмазы и другое сырье. Мы (Украина — ред.) стали самой большой жертвой этих извращенных отношений. Украинцы расплачиваются за эту неудачную политику Германии своими жизнями", — заявил Мельник. Он подчеркнул, что в период жесточайшей агрессии со времен Второй мировой войны Германия остается зависимой от РФ. "Подобное лицемерие в отношениях с Россией восходит к "Северному потоку-1". Огромная зависимость Германии от России в период жесточайшей агрессии со времен Второй мировой войны — это позор", — добавил посол. Напомним, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил сожаление по поводу своей прежней позиции, заявив, что его многолетняя поддержка газопровода "Северный поток-2" была очевидной ошибкой. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.