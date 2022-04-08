Россия пожаловалась Турции в связи с продажей беспилотников Bayraktar. В Анкаре ответил, что сделка производилась частной компанией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. "Россияне расстроены и время от времени жалуются на продажи дронов. Раньше жаловались и жалуются сейчас", – заявил агентству высокопоставленный турецкий чиновник. По его словам, Анкара уже ответила Москве на ее претензии. Он уточнил, что продажей занимались частные компании, и эти закупки беспилотников были произведены до войны. Напомним, с начала войны Украина в 30 раз увеличила импорт оборонной продукции из Турции. Отметим, к началу войны известно о закупке Украиной более 20-ти турецких беспилотников Bayraktar TB2 у компании Baykar. Кроме того, в январе были заказаны еще 16 дронов. Война России против Украины длится 44-й день. О ситуации на фронтах и в регионах – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram. Победа будет за нами! Слава Украине!