В Краматорске объявили немедленную эвакуацию автомобильным транспортом для местных жителей, желающих покинуть город. Их будут подвозить к железнодорожным станциям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг мэра Краматорска Александра Гончаренко. Сейчас местные власти ищет водителей, которые будут довозить людей до более безопасных станций. Там они смогут пересесть на эвакуационные поезда, чтобы добраться до других регионов Украины. Напомним, что российские кафиры утром 8 апреля нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске. Президент Владимир Зеленский отметил, что враг применил ракету "Точка-У". Позже стало известно, что количество жертв после обстрела вокзала выросло до 39 человек, еще 87 получили ранения. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.