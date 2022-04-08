У президента Украины Владимира Зеленского ответили на предложение России включить Беларусь в страны-гаранты безопасности Украины. Там считают такие заявления странными, учитывая роль белорусской стороны в российской агрессии против нашей страны. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. "В переговорном процессе участвуют две стороны. Каждая из них имеет право на свои вопросительные позиции. Беларусь предложена только российской стороной к обсуждению. Несколько странное предложение, учитывая роль Беларуси в российской агрессии полив Украины. Тем не менее, у РФ и Беларуси союзнические отношения и именно поэтому Россия путём союзника пытается хоть какие-то дополнительные условия выставить и усилить свои позиции", — отметил он. Что произошло Напомним, сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва предложила Киеву включить Белоруссию в число стран-гарантов безопасности. При этом лидер белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что Беларусь тоже должна стать стороной переговорного процесса между Украиной и Россией. Отметим, что украинская сторона называла возможными гарантами безопасности США, Великобританию, Китай, Францию, Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.